„Viel zu voll“: OZ-Leser sprechen sich für Betten-Stopp in MV aus

Rostock

Die Forderung eines Usedomer Tourismuschefs nach einem Betten-Stopp in MV fällt mitten in die Urlaubssaison im Land und stößt bei vielen OZ-Lesern auf Verständnis. Manch Einheimischem und auch Gästen ist es mittlerweile zu voll geworden in den Städten, Bädern und an den Stränden entlang der Küste.

Claire Hering etwa glaubt, so schreibt sie es, dass da „bald nichts mehr mit Ruhe und Erholung ist, wenn alles zugebaut wird.“ Claudia Dib fügt an: „Ich denke auch, dass es so langsam reicht mit der Masse an Betten. Die Landesregierung tut den Menschen hier keinen Gefallen damit, wenn sie zu stark auf den Tourismus setzt.“

Anzeige

„Es gibt kaum noch bezahlbaren Wohnraum“

Auch OZ-Leser Sylvia Gudd findet das nicht mehr schön, so formuliert sie es. Auch macht sie aus der Entwicklung resultierende tiefergehende Probleme aus. „Man findet auch kaum noch Personal im Hotel- und Gaststättengewerbe. Und keiner bedenkt, wo die Angestellten denn wohnen sollen, wenn sie von woanders kommen. Man sieht hier schon in Waren, dass es kaum noch eine schöne bezahlbare Wohnung für Familien mit Kindern oder für Paare gibt. Langsam muss doch mal Schluss sein – und im Winter ist dann wieder gähnende Leere“, moniert Gudd.

Weitere OZ+ Artikel

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Thomas Glawe merkt kritisch an, dass der Tourismus in der Debatte immer wieder als Wirtschaftsfaktor hergenommen werde. „Klar, es entstehen zwar Arbeitsplätze, allerdings nur im saisonalen Bereich und auch nur im Niedriglohnsektor. Grundstückspreise und Mieten steigen, so dass Einheimische da nur noch schwer wohnen können. Da die Bezahlung und Arbeitsbedingungen meist schlecht sind, will kaum einer da arbeiten, also werden die benötigten Kräfte aus dem Ausland herangeholt und über den Nuckel gezogen. Tut mir ja leid, aber aus meiner Sicht ist das Projekt für die Region eher wirtschaftlicher Selbstmord auf Raten.“

„Wo ist der versprochene sanfte Tourismus geblieben?“

Werner Wernessen erinnert sich: „Was sagte unserer erster Ministerpräsident von MV? Sanfter naturnaher Tourismus, kein Massentourismus und schon gar nicht die Fehler des Westens wiederholen.“ Jetzt aber werde eine Bettenburg nach der anderen gebaut. Robert Bath spricht sich für eine Betten-Obergrenze aus: „Sehr klug, aber auch ein paar Jahre zu spät. Die Massen machen den Urlaubsstandort immer unattraktiver. Staus werden zum Standard, Radwege sind teilweise zu voll und es gibt kaum noch Platz an den Stränden. Das wird für die Urlauber zum Stress. Erholung sieht anders aus.“

Annemarie Seemann setzt hinzu: „Selbst für uns Einheimische wird dadurch die Heimat unattraktiv, weil man ob der Massen die Lust verliert, mal einen Strandtag einzulegen oder Ähnliches.“ Und auch Steffen Wittenburg meint: „Eine Begrenzung wäre sinnvoll. Man muss, man darf nicht alles zubetonieren. Man sieht aktuell sehr gut, was ein etwas sanfterer Tourismus bedeutet. Man stelle sich vor: weniger Staus auf dem Straßen, weniger Gedränge an den Hotspots. Am Ende erspart man sich sogar die ein oder andere Umgehungsstraße und lässt ein wenig mehr Natur intakt.“

Mehr zum Thema:

Von Juliane Lange