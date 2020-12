Rostock/Greifswald

Die geplante Streichung von Zugverbindungen von und nach Vorpommern, die die Deutsche Bahn zum Fahrplanwechsel vorsieht, hat vielfach Kritik unter Lesern hervorgerufen. Besonders die Hansestädte Greifswald und Stralsund sehen sich abgehängt.

Entsprechend beanstandet Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Pläne des Staatsunternehmens. Nach seinen Angaben soll wegen der gesunkenen Auslastung durch die Corona-Pandemie zukünftig auf ein Zugpaar im Fernverkehr ab Stralsund über Greifswald in Richtung Berlin verzichtet werden.

Die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Mignon Schwenke, sagte, die Deutsche Bahn hänge Vorpommern weiter ab. Nach ihren Angaben entfallen auch die täglichen Direktverbindungen zwischen Stralsund und Köln beziehungsweise München. Sie erwarte von der Landesregierung und dem Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann, sofort beim Bund zu intervenieren. Hier würden die falschen Weichen gestellt, befinden auch OZ-Leser mehrheitlich.

So hinterlässt Thomas Schmidt folgenden Gedanken: „Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen. Ich dachte, die Bahn soll stärker und die Umwelt geschützt werden. Es gibt doch immer neue wilde Steuern, um das Auto so teuer wie möglich zu machen und nun das? Ich hatte Hoffnung, öfter mit der Bahn pendeln zu können, aber so wird das wohl nix.“ Astrid Rochow hält sogleich dagegen: „Also die Bahn entscheidet nicht allein. Es spielen viele Faktoren mit rein – und genau so gewisse Behörden, die auch das Sagen haben.“

Leser hinterfragen Logik hinter der Netz-Ausdünnung

Mit Blick auf die Umwelt schreibt auch Richard Fimmel: „Wenn es in Zukunft weniger Individualverkehr geben soll, ist das ein komplett falsches Signal. Dadurch sind im Zweifelsfall noch mehr Menschen auf ihren Pkw angewiesen. Das ist ein genau so falsches Signal wie die ständige Erhöhung der Fahrpreise“, moniert Fimmel.

In der vorliegenden Debatte richtet sich die Kritik vor allem darauf, dass Vorpommern vom Fernverkehr abgekoppelt werde, so viele Leser. Doch auch zum Thema Regionalverkehr gibt es Stimmen, etwa von Lalu Erfurt: „Den Nahverkehr der Eisenbahn bestellen und bezahlen die Länder. Wenn das Land weiter Geld gibt, wird auch weiter gefahren. Nennt sich Regionalisierungsmittel.“

Die Sinnhaftigkeit hinter der Ausdünnung des Streckennetzes hinterfragt Thomas Glawe: „Kann mir das mal bitte jemand erklären? MV ist schon nicht so gut darin, was das öffentliche Verkehrsnetz angeht, alle jammern rum, dass weniger Autos fahren sollen. Und dann werden Streckennetze ausgedünnt. Wo ist denn da bitte die Logik hinter?“

Liou Lebeda-Kreiner moniert: „Da können wir uns wohl bei unserer Landesregierung bedanken. Verkehrswende verschlafen. Ich bin enttäuscht.“

Und Sven Krein setzt hinzu: „Da träumen Verkehrsminister Christian Pegel und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann von der Anbindung per Karniner Brücke und wollen bei der Bahn hierfür eine millionenschwere Grundsatzplanung in Auftrag geben und was macht die Bahn im Gegenzug? Dünnt den Fahrplan der bestehenden Strecken aus. Vielleicht sollte man erst mal dafür sorgen, dass die vorhandenen Strecken angemessen bedient werden.“

Von Juliane Lange