War der Corona-Lockdown wirklich nötig? Das sagen OZ-Leser dazu

Kam der Lockdown zu frühzeitig? War er verhältnismäßig? Schützt der Mund-Nasen-Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus? Es sind diese Fragen, die viele Leser beschäftigen.

Neu in der Debatte ist dabei nicht, dass auch die Wissenschaftler mitunter verschiedene Ansichten vertreten. So meint der Bonner Virologe Hendrik Streeck, dass Deutschland zu überstürzt in den Lockdown gegangen sei. Mehr noch: Er ist sich sicher, dass die Bundesregierung nicht noch einmal zu solch starken Maßnahmen greifen würde.

OZ-Leserin Anke Peters-Dittrich schreibt dazu: „Das sagt nicht nur er. Das haben auch andere Wissenschaftler gesagt, die man nie zu Wort kommen ließ. Endlich wurde es mal von einem anerkannten Virologen publik gemacht.“ René Heinze würde interessieren, so formuliert er es, „wie viele Tote der Lockdown hervorgerufen hat durch Suizide, die in solch einer Situation vermehrt auftreten können. Auch das müsste man mit in Relation setzen, wenn es um die Maßnahmen geht.“

Manchmal ist Vorsicht besser als Nachsicht

Karin Jennerjahn meint: Hinterher sei man immer schlauer. Und: „Dass Hendrik Streeck und der Berliner Virologe Christian Drosten unterschiedliche Auffassungen vertreten, ist ja nun kein Geheimnis. Manchmal ist Vorsicht aber auch besser als Nachsicht.“ Jennerjahn glaubt, dass auch das deutsche Gesundheitssystem an seine Grenzen gekommen wäre, wenn der Verlauf anders gewesen wäre. „Umsonst wurde nicht über die Entscheidung diskutiert, wer noch beatmet werden darf und wer nicht. Wir haben bis jetzt in Deutschland Glück gehabt.“ Uta Krause setzt hinzu: „Selbst Schwedens Chefvirologe hat Fehler eingestanden und gesagt, dass zu viele Menschen sterben mussten. Die Wirtschaft kann man wieder aufbauen. Einen Verstorbenen aber kann man nicht mehr lebendig machen.“

Steffi Doege moniert: „Ja, na klar. Wir hätten warten müssen, bis auch der Letzte in Deutschland erkrankt ist. Meine Bekannte war erkrankt, und sie war nicht vorerkrankt. Und trotzdem lag sie auf der Intensivstation und hätte es fasst nicht geschafft. Also, hört auf, alles so zu verharmlosen.“ Franzi Nähzauber empört sich: „Auf Druck der Öffentlichkeit? Nun kehren sie auf Druck der Jammerlappen zu schnell zurück zur Normalität. Das ist wahrscheinlich deutlich besser.“

Andreas Steinemann zitiert in seinem Kommentar Streeck selbst: „Anfangs seien sich fast alle Virologen mehr oder weniger einig gewesen, dass Covid-19 nicht bagatellisiert werden sollte, aber auch nicht dramatisiert werden darf. Mit den Bildern aus Bergamo und den USA und spezifischen medizinischen Erkenntnissen habe sich die Ansicht geändert. Derzeit allerdings nähern wir uns wieder der Einschätzung aus der Anfangszeit an.“ Damit habe er völlig recht, betont OZ-Leser Andreas Steinemann.

Michael Küchler ist überzeugt: „Wir kamen noch glimpflich davon. Da hat die Regierung richtig entschieden. Lieber zu früh als zu spät. Das hat Leben gerettet und uns Leichenberge erspart. Solch einen Anblick kann man nicht vergessen.“ Und Nico Rischkau schließlich glaubt: „Er hat schon recht. Die Evidenz für einen Lockdown in Deutschland gab es nie. In der unbekannten Situation aber war es naheliegend und verständlich. Dennoch sollte man auch analysieren dürfen.“

