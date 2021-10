Wasserleitungen in MV sanierungsbedürftig: Intaktes Trinkwassernetz ist lebenswichtig

Rostock

Wasser ist Leben – das weiß eigentlich schon jedes Kind. Bei verschmutztem Wasser denkt man meist an Entwicklungsländer. Die UNO sieht im Mangel an sauberem Trinkwasser eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Schlechte liegt so nah? Auch in MV hat das Trinkwassernetz teils besorgnis- und krankheitserregende Mängel.

Vielen ist gar nicht so recht bewusst, welche Logistik notwendig ist, damit zu Hause klares Wasser aus dem Hahn fließt. Und diese Infrastruktur muss regelmäßig gewartet und bei Bedarf auch erneuert werden. Sonst passiert es, wie zuletzt in der Region Uecker-Randow, dass Wurzelwerk in Wasserbehälter wächst. Eigentlich ein Unding in einem zivilisierten Land.

Das kostet natürlich Geld. Diese Investitionen sind aber notwendig. Das Problem ist freilich, dass Wasserleitungen zum Großteil unter der Erde oder hinter Mauern verlaufen und Schäden nicht gleich ins Auge fallen. Der Druck auf die Verantwortlichen ist daher vielleicht nicht so groß wie bei maroden Schulen oder kaputten Straßen. Aber es sollte nicht erst gehandelt werden, wenn irgendwann braune Brühe aus dem Hahn kommt.

Von Axel Büssem