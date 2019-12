Rostock

Die Klimaschutzdebatte ist allgegenwärtig. Nach dem hitzig diskutierten Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel wird nun auch darüber debattiert, ob wir fürs Klima nicht auch auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten sollten. Laut einer aktuellen Studie hat sich eine Mehrheit der Deutschen für weniger elektronische Weihnachtsbeleuchtung ausgesprochen – um das Klima zu schützen. Für einige OZ-Leser eine logische Schlussfolgerung, für viele andere überzogene Hysterie.

Alexander Stuth stellt die Frage: „Warum sollen wir auf fast alles verzichten? Auch wenn unsere Häuser und Wohnungen keine Weihnachtsbeleuchtung mehr haben, werden wir damit nicht die Welt retten.“ Anett Garbenotiert verärgert: „Über den Stromverbrauch zu Weihnachten wird diskutiert. Doch wer diskutiert über den Stromverbrauch von Elektroautos, über die Kinder, die das giftige Zeug für die Batterien mühsam fördern? Wer diskutiert über die Bäume, die jährlich auf der ganzen Welt gefällt werden? Klimaschutz – ich kann es nicht mehr hören.“ Katrin Jordanknipst genauso viele Lämpchen an wie immer: „Wenn am Tage die Straßenlaternen brennen können, dann wird meine Weihnachtsbeleuchtung dem Klima nicht schaden.“

Sibylle Lange schreibt: „Auf Silvesterböller kann ich sehr gerne verzichten, aber niemals auf meine Weihnachtsbeleuchtung. Vor allem verbraucht diese nicht mehr so viel Strom wie früher. Langsam sollte man die Kirche im Dorf lassen.“

Auch Grünen-Politiker Johann-Georg Jaeger mischt sich in die Debatte ein, ist überzeugt: „ Klimaschutz ist wichtig und fast jede Einsparung hilft. Die LED an den Häusern sind allerdings keine zentrale Baustelle.“ Peter Trusshabe so langsam den Eindruck, so kommentiert er es, „dass alles zusammengefasst wird unter dem Deckmantel Klimaschutz, sogar die Plastiktüte. Und die Mehrheit der Deutschen glaubt das auch noch.“

Jens Wollny moniert: „Wir sollen auf alles verzichten, um die Welt zu retten? Da sollte man erst mal ganz woanders anfangen, beispielsweise auf den Philippinen, wo Tag und Nacht Müll brennt und alles in die Atmosphäre geblasen wird oder in Afrika, wo offen Elektroschrott brennt, um an das Kupfer zu kommen, oder dort, wo täglich Tausende Liter Öl in Flüsse tropfen.“ Heidrun Geblerhält es so: „Also Weihnachten feiert man traditionell mit vielen Lichtern. Man sollte es dem Bürger selbst überlassen, wie viel er davon braucht, ohne dass ihm gleich der Makel eines Umweltsünders anhaftet.“

Renate Gutzeitfindet: „ Klimaschutz ist wichtiger als die Weihnachtsbeleuchtungen an den Häusern. Alle reden vom Sparen und davon, etwas für die Umwelt zu tun. Doch wer macht wirklich was?“

Von Juliane Lange