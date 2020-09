Rostock

Die Strände der Ostsee haben ein Müll-Problem. Am Wochenende haben sich landesweit mehr als 600 Menschen am internationalen Küstenputztag beteiligt. In nur zwei Stunden sammelten sich mehr als eineinhalb Tonnen Abfall in MV – vor allem Plastik. Auch auf der Insel Rügen waren Freiwillige im Einsatz.

Nun haben sich Forscher des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW), Naturschützer und auch Politiker für ein Plastik-Verbot an den Stränden ausgesprochen. Auch über ein Rauch- bzw. Zigarettenverbot soll diskutiert werden. Wir wollten von unseren Lesern wissen, was sie von einem Zigaretten-Verbot am Strand halten.

Bislang haben sich 427 Leser an der Umfrage beteiligt. Eine klare Mehrheit von 78,2 Prozent spricht sich für ein Verbot aus. Nur 20,6 Prozent, also etwa jeder Fünfte, findet, dass Zigaretten am Strand weiterhin erlaubt sein sollten.

Selbst an Stränden, an denen die Kurverwaltungen Strand-Aschenbecher samt Infotafeln aufgestellt hatten, sei die Müll-Situation kaum besser. „Das hat nicht zum Erfolg geführt. Die Politik ist gefragt, nun weitere Regularien zu erlassen“, betonte Meeresmüll-Experte Mirco Haseler vom IOW und brachte ein Plastik- und Rauchverbot für die Strände ins Gespräch.

