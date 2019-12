Rostock

Die Leserdiskussion zum Weiterbau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 geht weiter. Nachdem US-Präsident Donald Trump die Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline unterzeichnet hat, kündigte die Schweizer Firma Allseas an, den Pipeline-Bau vorerst einzustellen. DasNord-Stream-2-Konsortium will die Pipeline dennoch fertigbauen.

OZ-Leser Bernhard Stadelmannspricht sich für Gegenmaßnahmen aus: „Sollten die Sanktionen gegen die Firmen und Deutschland aufrechterhalten werden, sollte Deutschland über die Standorte der US-Armee nachdenken und ähnlich wie die Türkei Sanktionen beziehungsweise die Schließung dieser Standorte anordnen.“ Jens Emmerichfragt: „Und was ist mit den Leuten, die die Pipeline bauen, jetzt, wo die Firma abgesprungen ist? Bekommen die ihre Kohle? Wenn es zum kompletten Stillstand kommt, wird wahrscheinlich kein Geld fließen.“ Emmerich glaubt, „ Deutschland beziehungsweise seine Politiker werden reden und reden und reden, bis ein neuer Kompromiss verhandelt wurde, in dem Deutschland wieder die A-Karte gezogen hat. Deutschland ist ja nicht in der Lage, nach 70 Jahren zu sagen: Jetzt ist Schluss mit Wiedergutmachung.“

Dieter Greif ist überzeugt: „ Donald Trump möchte sein eigenes Öl verkaufen und seine Machtposition stärken. Die Menschen hier sind dem doch völlig egal.“ Hannes Garbegibt zu bedenken: „Ein wenig kann man die Amis ja verstehen. Wir in Deutschland wollen Rohstoffe aus Russland erhalten, gleichzeitig wollen wir aber auch den Schutz der USA, wenn es mal zum Ernstfall mit den Russen kommen sollte.“ Sven Hebestreitmeint knapp: „Kindergarten Washington, D.C.“

Andreas Mendtfügt hinzu: „ Donald Trump ist eben ein richtiger Geschäftsmann. Ich würde ab morgen alle Sanktionen gegen Russland aufheben. Der hat doch bloß Angst, dass er zu kurz kommt.“

Von Juliane Lange