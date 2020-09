Öl-Förderung vor der Ostsee: Warum das nicht zu MV passt

Rostock

Für Umweltschützer und auch Touristiker ist es ein Horrorszenario: Das Bohrverbot in der Ostsee ist vor Gericht gescheitert, die vermuteten Öl- und Gasfelder vor der Küste sind plötzlich nicht mehr tabu. Schon jetzt erzeugt Mecklenburg-Vorpommern mehr Strom als die Bürger und Betriebe im Land überhaupt verbrauchen können. Zumindest theoretisch. Und, das Beste daran: Diese Energie stammt aus sauberen, erneuerbaren Quellen. Aus Wind und Sonne, aber auch aus Biomasse. Das einzige Problem ist, dass der Nordosten diese Energie bisher nicht loswird.

Doch selbst dafür zeichnen sich mittlerweile Lösungen ab. Im Rostocker Seehafen soll grüner Windstrom genutzt werden, um Wasserstoff zu erzeugen – und der könnte als Grundstoff für neue, saubere Treibstoffe dienen. So könnte MV schon in ein paar Jahren dafür sorgen, dass Deutschlands Wirtschaftsmotor sauberer denn je brummt. Dass nun aber auch fossile Brennstoffe aus Mecklenburg-Vorpommern wieder ein Thema werden könnten, passt nicht zu all den Fortschritten in Sachen Energiewende.

Die Menschen im Land jedenfalls brauchen das Öl und Gas nicht. Stattdessen aber könnte die Öl- und Gas-Förderung im Meer das wichtigste Kapital des Landes gefährden – die saubere, zu großen Teilen noch unberührte Natur. Das sollte MV nicht für den Energiehunger anderer aufs Spiel setzen. Windräder – selbst vor der Küste – gehören zu unserem Bundesland. Bohrtürme hingegen nicht. Weder an Land noch auf See.

Von Andreas Meyer