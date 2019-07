Rostock

Als sich die Callcenter-Branche vor Jahren in MV ansiedelte, wurde als Grund gerne genannt, dass hier so ein schönes Hochdeutsch gesprochen werde. Das mag ja stimmen, aber noch ein weiterer Faktor spricht für unser Land, auf den man jedoch nicht allzu stolz sein kann: Hier werden bundesweit die niedrigsten Löhne gezahlt. Und so fanden die Callcenter bislang immer noch ausreichend Mitarbeiter, die bereit waren, für kaum mehr als den gesetzlichen Mindestlohn zu arbeiten.

Doch damit ist jetzt angesichts des demografischen Wandels Schluss. So negativ sich die Bevölkerungsentwicklung auf viele Bereiche der Gesellschaft auswirkt, so könnte man darin immerhin etwas Positives sehen: Arbeitskräfte sind rar und lassen sich nicht mehr so einfach mit Niedriglöhnen abspeisen.

Das ist auch längst überfällig. In anderen Wirtschaftsbereichen gilt auch das Prinzip von Angebot und Nachfrage: Wenn etwa Wohnraum knapp wird, ist es für die Vermieter völlig normal, kräftig an der Mietschraube zu drehen. Genauso normal muss es werden, für die knapper werdenden „menschlichen Ressourcen“ mehr zu bezahlen.

Axel Büssem