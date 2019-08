Rostock

Urlauber sind wichtig für MV – gar keine Frage. Aber unsere Kinder sollten trotzdem ganz vornean stehen – auch wenn es um den Bau von Schwimmhallen geht. Dass die Landesregierung jahrelang den Bau neuer Spaß- und Freizeitbäder gefördert hat, die Kommunen aber im Stich lässt, wenn es um neue Hallenbäder für Vereine und die Schwimmausbildung geht – nein, das ist nicht nachvollziehbar. Gerade in einem Küsten- und Seenland gehört das Schwimmen zu den wichtigsten Dingen, die ein Kind lernen muss. Denn es geht um das Leben und die Gesundheit der Kinder. MV hat sich verpflichtet, das Schwimmen sogar zum Lehrziel in der Grundschule zu machen. Ja, es ist schön und richtig, wenn das Bildungsministerium angekündigt, 120 zusätzliche Lehrer zu Schwimmtrainern ausbilden zu wollen. Das bringt nur nichts, wenn der Unterricht mangels Hallen-Kapazitäten gar nicht erst stattfinden kann. Jahrzehntelang galten Hallenbäder als „Fass ohne Boden“ für kommunale Finanzen. Das Problem war gar nicht mal der Bau, sondern der Betrieb. Die Energiekosten, um genau zu sein. Doch dafür gibt es mittlerweile Lösungen, die solche Bäder deutlich günstiger machen. Es wird Zeit, dass MV auch in diesem Punkt an die Zukunft der Kinder denkt.

Mehr zum Thema:

Jedes zweite Kind kann nicht schwimmen: Wieso MV dringend mehr Hallenbäder braucht

Hallenbäder in MV: Hier können Sie jederzeit schwimmen

Zwischenbilanz: Zahl der Badetoten in MV leicht gesunken

Niedersachse rettet Ehefrau aus Ostsee – drei Tage später ist er tot

Volle Strände, volle Straßen und gefährliche Strömung

Schwimmen: So finden Sie den richtigen Stil

200 Rettungsschwimmer treten zum Wettstreit an

Damit kein Kind ertrinkt: Bad Kleiner Verein zahlt Schwimmkurs

Andreas Meyer