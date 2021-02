Spar-Rekord in MV: Nach der Krise beginnt das große Shoppen?

Noch nie wurde so viel gespart wie in der Pandemie, viele Privatkonten in MV sind gut gefüllt. Das lässt hoffen auf die Zeit nach dem Lockdown, wenn Geldausgeben wieder möglich ist. Aber das hilft längst nicht allen Betrieben, denen es jetzt schlecht geht, meint OZ-Redakteur Gerald Kleine Wördemann.