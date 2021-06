Nicht nur irgendwo in fernen Ländern, sondern auch in MV, wird der Klimawandel zunehmend zu einem ernsten Problem – für Leib und Leben. Denn dass das Trinkwasser auf Dauer knapp wird, liegt auch an den Wetterunbilden, meint OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer. Warum Versorger und Land jetzt handeln müssen und was sie tun sollten.