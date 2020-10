Schwerin

Die Landesregierung nimmt wegen der Corona-Pandemie bei neuen Schulden einen „großen Schluck aus der Pulle“ (Rechnungshof), handele „verfassungswidrig“ ( AfD), erstelle „keinen reinen Krisenhaushalt“ ( Bund der Steuerzahler). Die Kritik am zweiten Nachtragshaushalt, der die Folgen der Corona-Pandemie landesweit abmildern soll, ist groß. Denn darin geht es eben nicht nur um Corona.

Kümmern wird es SPD und CDU aber wohl wenig. Sie werden die Rekordverschuldung von 2,85 Milliarden Euro – was für eine Zahl! – im Landtag durchwinken, auch um Löcher zu stopfen, die sie in 14 Jahren gemeinsamer Regierung nicht ganz so wichtig fanden. Denn im nächsten Jahr sind wichtige Wahlen. So tickt Politik. Die Schattenseite: Noch in 24 Jahren werden Steuerzahler die Kosten begleichen müssen, eher länger. Denn wer weiß schon, wie lange die Krise dauert? Ob andere folgen?

Etwas mehr Mäßigung stünde den Regierenden gut zu Gesicht, denn natürlich ist das kein reiner Corona-Haushalt. Juristen könnten zu dem Schluss kommen, dass die Neuverschuldung verfassungswidrig ist. Folgen – unklar. Dass Unikliniken, Schulbau, Nahverkehr und anderes lange vernachlässigt wurden, ist kein Geheimnis. Denn das Geld reichte auch in besten Zeiten nicht für alles Wünschenswerte. Wenn die Koalition ihre Verwaltung gerade aufpumpt und digitalisiert, kann Corona schon gar nicht dafür herhalten.

Was bleibt, ist die Sorge: Die hohe Schuldenlast wird noch kommende Generationen geißeln. Wer nur bis morgen denkt, handelt nicht verantwortungsvoll. Das gilt auch in der Krise.

Von Frank Pubantz