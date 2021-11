Rügen

„Gar nichts!“ ist natürlich der sofortige Reflex einer Rügener Redakteurin. Eigentlich gibt es sogar ziemlich viel, was ich persönlich nicht haben möchte. Das Luxus-Image zum Beispiel. Aber wenn man genau hinsieht, sind da eben doch ein paar Dinge, die Usedom und Rügen von der Nordseeinsel lernen können. Da ist von selbstverständlich abgestimmten Planungen der Gemeinden die Rede, von gemeinsamen Zielen und turnusmäßig überarbeiteten Bebauungsplänen, von starkem kommunalen Engagement im Wohnungsbau. Das können wir nicht bieten. Richtig inselweit abgestimmt wird hier so gut wie gar nichts, jede Gemeinde macht derzeit das, was sie für richtig hält.

Interview: Was kann Rügen von Sylt lernen, Herr Bürgermeister?

Das Raumordnungsprogramm für Vorpommern ist aus dem Jahre 2010, an Änderungen schraubt man seit vielen Jahren. Das Leitbild für Vorpommern ist 20 Jahre alt – die Sorgen vor einem „overtourism“ finden hier keinen Platz. Meint die Landesregierung es ernst mit Vorpommern, muss sich schnell etwas bewegen. Beratung der Kommunen in Stadtplanungsfragen, gemeinsame Entscheidungsebenen schaffen, die Belange der Einwohner auf den Inseln nicht vergessen. Sonst haben wir die Chance verpasst, Rügen und Usedom so attraktiv zu halten, wie sie es (noch) sind. Sylt legt stark vor. Wenn wir eine echte Alternative bleiben wollen, müssen wir die Ärmel hochkrempeln.

Von Anne Ziebarth