Liebe Leserin, lieber Leser, möglicherweise ist Ihnen gar nicht so weihnachtlich zumute? Alles ist anders als sonst. Kein Weihnachtsmarkt, kein wirkliches Einkaufsgefühl, keine Feiern im Restaurant, keine Touristen … Ein Freund schrieb mir heute: „Corona legt sich wie Mehltau über alles.“ Und Mehltau ist eine Krankheit, die dringend der Heilung bedarf!

Es gab in den vergangenen Jahrzehnten wohl kaum ein Jahr, in dem wir diese Botschaft so dringend brauchten wie in diesem.

Weihnachtslied am Telefon?

Ich denke an die vielen Menschen, die sich jetzt besonders einsam fühlen – in den Pflegeeinrichtungen ebenso wie in den Wohnungen, in die sie sich vorsichtshalber zurückgezogen haben. Und selbst wenn wir uns zu Weihnachten im Rahmen der Vorgaben besuchen dürfen, ist ja gerade dann Vorsicht geboten. Was könnte es da bedeuten, dass der Heiland geboren ist? Vielleicht, dass ein Brief kommt, der Freude weckt und das Wissen: Ich bin nicht vergessen. Oder ein Anruf, in dem deutlich zu spüren ist: Der andere nimmt sich Zeit und ist wirklich interessiert an meinem Leben. Vielleicht singen ja auch die Enkelkinder ein Weihnachtslied durch den Hörer oder schicken der Großmutter eine selbst bespielte CD …

Zeit für unsere Kinder

Apropos Enkelkinder: Auch für sie wird es ein etwas anderes Weihnachten sein als sonst. Aber der Heiland ist auch für die Kinder geboren. Er wurde ja selbst ein Kind und sucht den Weg zu dem Kind in uns. Wenn wir uns gerade jetzt Zeit nehmen für unsere Kinder und so in ihnen die Gewissheit stärken, dass Menschen zusammen gehören, eine Gemeinschaft sind, in der einer den anderen braucht – wenn wir das schaffen, dann leuchtet auch für sie etwas vom eigentlichen Weihnachten auf.

Du bist nicht allein

Und da der Heiland für alle geboren ist, ob sie es nun wissen oder nicht, kommt er auch in das gestresste und sorgenvolle Leben von allen hinein. Es mag ja sein, dass wir plötzlich die Welt mit anderen Augen sehen können. Nicht nur das, was wir schmerzlich vermissen, sondern auch das, was uns geschenkt wird in dieser schwierigen Zeit: Zeit füreinander zum Beispiel. Raum, in dem sich unsere Fantasie entfalten kann und wir unsere Kreativität neu entdecken. Vielleicht auch, dass uns bewusst wird, dass Weihnachten gar nicht in erster Linie ein Fest des Rummels und der zahllosen Geschenke und auch nicht das Fest des krampfhaft bemühten Familienfriedens ist. Aber ein Fest, das Gottes Licht in der dunkelsten Zeit des Jahres mit uns feiert. Ein Fest, das uns sagt: Du bist nicht allein mit deinen Sorgen und Fragen. Da kommt einer, der hört dir zu, der begleitet und unterstützt dich, der tröstet dich und schenkt deiner Seele tatsächlich Frieden.

Mit Herz und Sinnen

Es wäre ein großes Weihnachtsgeschenk, wenn wir es erfassen könnten mit Herz und Sinnen: Euch – also auch mir persönlich – ist heute der Heiland geboren.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, uns allen, ein gutes, frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!

Von Helga Ruch