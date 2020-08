Rostock

Mit ihrem Buch „Corona Fehlalarm?“ sorgen Prof. Karina Reiß und Prof. Sucharit Bhakdi für Aufsehen. Das Ehepaar lehrt und forscht an der Kieler Universität. Eine seiner Kernaussagen lautet, dass Sars-Cov-2 harmloser sei als die Grippeviren. Bei schweren Grippesaisons wie vor zwei Jahren sei die Sterblichkeit vielfach höher als bei Covid.

Diese Aussage stößt nicht überall auf offene Ohren. Prof. Dr. Emil Reisinger, Leiter der Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin der Unimedizin Rostock, meint, das Gegenteil sei der Fall. So seien aktuell weltweit bereits rund 20 Millionen Menschen an Covid-19 erkrankt und 743 000 durch das Virus gestorben. Die Sterblichkeit liege weltweit bei etwa 3,75 Prozent, in manchen Ländern sogar über zehn Prozent. Dagegen bei der Grippe, so Reisinger, liege sie nur bei bis zu zwei Prozent.

Mehrheit der OZ-Leser ist sich einig

Die OZ-Leser scheinen da eher auf der Seite der Buchautoren zu stehen. Wir haben Sie gefragt: Glauben Sie, dass Corona weniger gefährlich ist als Grippe? Bislang haben sich 826 Personen beteiligt und abgestimmt. Die Mehrheit (57,7 Prozent) ist der Meinung, dass Corona weniger gefährlich ist als die Grippe. Nur 317 (37,5 Prozent) sind, wie Prof. Reisinger, vom Gegenteil überzeugt. Und 39 (knapp 5 Prozent) sind sich nicht sicher.

