Rostock

Der Krieg in der Ukraine treibt die Preise für Diesel und Benzin in die Höhe. Bahn und Fahrrad werden dadurch attraktiver. Die OSTSEE-ZEITUNG hat Leserinnen und Leser gefragt, ob sie wegen hoher Spritpreise auf öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen würden. So haben sie abgestimmt.

Würden Sie wegen steigender Spritpreise auf Ihr Auto verzichten? Quelle: Benjamin Barz

Insgesamt haben 408 Menschen an der Umfrage teilgenommen (Stand: 14. März, 14.15 Uhr). Nur 97 Menschen haben mit „Ja“ abgestimmt. Diese 23,8 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden wegen steigender Spritpreise auf ihr Auto verzichten. 290 Menschen und damit 71,1 Prozent würden nicht auf ihre geliebten vier Räder verzichten. Sie haben mit „Nein“ abgestimmt.

Einige Leserinnen und Leser sind sich in diesem Thema noch nicht sicher. 21 Stimmen (5,1 Prozent) gab es für die Antwortmöglichkeit „Ich weiß nicht.“

Wie denken Sie darüber? Würden Sie wegen steigender Spritpreise ihr Auto stehen lassen? Stimmen Sie hier noch bis zum 18. März ab.

Von OZ