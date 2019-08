Rostock

Alexander Loew (42) liebt es zu schreiben, als Geschäftsführender Redakteur kümmert er sich heute aber noch mehr um die Themenmischung der OZ, Qualitätsmanagement und konzeptionelle Dinge.

Für Loew war früh klar, dass er Journalist werden wollte. Schon als Jugendlicher verfasste er Zeitungsartikel. Mit 19 volontierte er beim Nordkurier in Neubrandenburg und arbeitete dort vor dem Studium auch vier Jahre als Redakteur.

Seit 2008 ist der Autor fest in Diensten der Ostsee-Zeitung. Nach zwei Jahren als Redakteur auf Usedom und drei Jahren als Leiter der Lokalredaktion Rügen, wechselte er 2013 als Chef vom Dienst nach Rostock. Seit 2014 ist er Geschäftsführender Redakteur der OZ und Mitglied der Chefredaktion.

Alexander Loew studierte in Greifswald Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft. Von 2003 bis 2007 schrieb er in Greifswald auch als freier Mitarbeiter für die OZ. Während mehrerer Praktika und Hospitationen konnte er zudem Erfahrungen bei Spiegel Online, der Rhein-Zeitung, der WAZ oder den Monatsmagazinen des Jahr-Verlags sammeln.

Thematisch befasst sich Loew besonders gern mit Politik, regionaler Wirtschaft, Stadtentwicklung und Sport und vor allem mit den Menschen, die hinter großen Themen stehen.

In seiner Freizeit entspannt er mit Ehefrau Romy gern an schönen Orten in Mecklenburg-Vorpommern. Und er streift die Sportschuhe über – für eine Runde Tennis, Golf oder Laufen am Strand.

Kontakt zum Autor:

alexander.loew@ostsee-zeitung.de

Von OZ