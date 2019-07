Rostock

Alexander Müller ist Jahrgang 1987. Er wurde in Gotha geboren, ist in Berlin aufgewachsen und hat in Greifswald Politikwissenschaft und Germanistik studiert.

Nach Praktika bei Dpa, Spiegel, Berliner Zeitung, Thüringer Allgemeine und Märkischer Allgemeine begann er 2011 sein Volontariat bei der OZ. Nach Stationen in den Lokalredaktionen in Zinnowitz und Stralsund arbeitet er jetzt als Chef vom Dienst print und digital am Newsdesk in der Redaktion in Rostock.

Er lebt mit seinen zwei Kindern in Rostock und nimmt gern an Laufveranstaltungen wie dem Rügenbrückenmarathon und dem Rostocker Citylauf teil.

Kontakt zum Autor:

Email: alexander.mueller@ostsee-zeitung.de

