Grimmen

Almut Jaekel wurde 1965 in Querfurt, heute Sachsen-Anhalt, geboren und ist dort auch aufgewachsen. Nach dem Abitur absolvierte sie ein landwirtschaftliches Praktikum für ein Jahr in der Nähe von Jüterbog und studierte anschließend Agrarwissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität.

Nach dem Studium arbeitete sie als Abteilungsleiter in einem landwirtschaftlichen Betrieb, bevor sie 1993 mit einem Volontariat bei der OSTSEE-ZEITUNG begann. Jetzt leitet Almut Jaekel die Grimmener OZ-Lokalredaktion.

Almut Jaekel lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Grimmen, ihre erwachsene Tochter wohnt mit Familie ebenfalls in der Region. In ihrer Freizeit gehören Lesen, Reiten, die Familie und der Hund zu den Lieblingsbeschäftigungen.

Kontakt zum Autor:

almut.jaekel@ostsee-zeitung.de

Von OZ