Anika Wenning wurde 1982 in Duisburg geboren und hat in Münster Germanistik, Politikwissenschaften und Geschichte studiert. Während ihres Studiums arbeitete sie als Freie Mitarbeiterin unter anderem bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und bei den Westfälischen Nachrichten. Nach ihrem Studium begann sie 2008 das Volontariat bei der Ostsee-Zeitung. Danach arbeitete sie zwei Jahre in der Lokalredaktion in Zinnowitz und seit 2012 in Ribnitz-Damgarten. Seit August 2018 ist sie hier vor allem für die Region Barth zuständig.

Kontakt zur Autorin:

E-Mail: anika.wenning@ostsee-zeitung.de

Telefon: 03821/888633

