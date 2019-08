Greifswald

Petra Hase ist Jahrgang 1967, wurde nahe Grimmen im heutigen Landkreis Vorpommern-Rügen geboren. Zur OSTSEE-ZEITUNG kam sie sehr frühzeitig, schrieb bereits als Schülerin erste kleine Beiträge. Die Leidenschaft blieb, ebenso wie die Liebe zu Norddeutschland. Dem Studium der Journalistik an der Universität Leipzig folgten Einsätze in OZ-Redaktionen mehrerer Hansestädte, bevor sie letztlich in der Lokalredaktion Greifswald ankerte.

Petra Hase ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und lebt auf dem Lande nahe Greifswald. Sie liebt die Natur, sportliche Aktivitäten und das Lesen.

Kontakt zur Autorin:

petra.hase@ostsee-zeitung.de

Von OZ