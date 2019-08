Greifswald

Anne Ziebarth wurde 1977 in Berlin geboren. Nach dem Studium der Biologie in Berlin und der Geographie in Greifswald volontierte sie bei der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock und arbeitete als Redakteurin auf Rügen und in Greifswald. Seit dem vergangenen Jahr leitet sie die Lokalredaktion der Hansestadt kommissarisch. Besondere Interessen: Natur- und Umweltthemen, Architektur und Denkmalpflege sowie Technologie und Forschung.

Kontakt zur Autorin:

E-Mail: anne.ziebarth@ostsee-zeitung.de

OZ