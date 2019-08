Rostock

Benjamin Fischer ist Vorpommer durch und durch. Er wurde im Sommer 1979 in Karlsburg bei Greifswald geboren und ist anschließend in Greifswald, Ueckermünde und Stralsund aufgewachsen. Fischer hat in Greifswald Politikwissenschaft und Germanistik studiert. Seit 2001 ist er für die OZ tätig, zunächst als freier Mitarbeiter in den Lokalredaktionen Stralsund und Greifswald. Nach dem Volontariat wurde Fischer 2009 Redakteur in der Greifswalder Redaktion, deren Leitung er wenige Monate später übernahm. 2012 wechselte er als Geschäftsführender Redakteur in die Chefredaktion der OZ. Im Jahr 2014 zog es ihn zurück nach Vorpommern, um als Redaktionsleiter nach Stralsund zu wechseln. Seit 2019 ist Fischer Chefreporter der OZ und in ganz Mecklenburg-Vorpommern journalistisch tätig.

