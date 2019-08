Rostock

Bernhard Schmidtbauer ist Jahrgang 1961 und in Güstrow zur Welt gekommen.

Der Diplomlehrer für Geschichte/Deutsch und promovierte Politikwissenschaftler hat seine Abschlüsse an der Universität Rostock erlangt. Er arbeitet seit 1993 bei der Ostsee-Zeitung: in den ersten acht Jahren als Redakteur in der Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten, seit 2001 in der Mantelredaktion in Rostock.

Er ist Mitglied in einem Tierschutzverein.

