Christian Lüsch, Jahrgang 1968, wurde in Berlin geboren und wuchs in Rostock auf. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er ab 1990 Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen an der Universität Potsdam. Das Studium beendete er 1995 mit Diplom.

Vor und während des Studiums arbeitete er bei verschiedenen Medien: u.a. bei OZ, der Deutschen Presseagentur sowie beim Springer-Auslandsdienst. Nach dem Volontariat mit Stationen bei OZ und der Axel-Springer-Journalistenschule in Berlin war er zunächst Politik- und Schlussredakteur, später Reporter in der Landesredaktion der OZ. 2001 übernahm er die Leitung der Lokalredaktion Grevesmühlen. Seit 2003 ist er in der Sportredaktion beschäftigt.

Christian Lüsch ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt am Rostocker Stadtrand. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner Familie - am Wasser, beim Angeln, Wandern und auf dem Fahrrad.

Kontakt zum Autor:E-Mail: christian.luesch@ostsee-zeitung.de

