Christin Lachmann, 1987 in Greifswald geboren, hat bei verschiedenen Zeitungen, Online-Redaktionen und Produktionsfirmen gearbeitet. Zuletzt war sie als Redakteurin bei der Film- und Fernsehproduktion UFA Show & Factual in Potsdam tätig. Seit März 2018 arbeitet sie hauptberuflich als freie Journalistin bei der OSTSEE-ZEITUNG. Nebenbei schreibt sie für einen Online-Blog. Zusammen mit ihrem Mann lebt sie in Greifswald.

