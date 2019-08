Rostock

Daniel Heidmann wurde im November 1988 in der Hansestadt Rostock geboren. Nach dem Abitur im Jahr 2007 war er sieben Jahre lang als freier Mitarbeiter für die OZ in den Ressorts Sport und Lokalsport sowie in der Lokalredaktion Rostock im Einsatz. Ab 2014 absolvierte er sein Volontariat bei der OZ. Es folgten zwei Jahre als Redakteur in der Lokalredaktion Grevesmühlen. Seit März 2018 arbeitet er am Regio- und Newsdesk in Rostock.

Er lebt mit seiner Ehefrau und einem Kater in Rostock, ist großer (Rock)-Musikliebhaber, Fußball- und Basketballfan. Seine Herzensvereine: der Hamburger SV und die New York Knicks. Auch selbst ist er gern sportlich aktiv – beim Laufen, Radfahren und auf dem Basketballplatz.

