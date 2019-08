Stralsund

Detlef Lübcke ist im Landkreis Rostock aufgewachsen. Schon früh stand für ihn fest, Journalist zu werden. Bereits als Jugendlicher schrieb er für die Ostsee-Zeitung und sammelte so erste journalistische Erfahrungen.

Seinen beruflichen Werdegang bei der OZ begann Lübcke als Redakteur in der Lokalredaktion Bad Doberan. Nach Stationen am Newsdesk in Rostock und in der Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten arbeitet er seit 2017 als Redakteur am Vorpommern-Desk in Stralsund.

Detlef Lübcke lebt in Stralsund.

Kontakt zum Autor:

E-Mail: detlef.luebcke@ostsee-zeitung.de

Von OZ