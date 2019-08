Ribnitz-Damgarten

Edwin Sternkiker wurde 1960 in Schwedt/Oder geboren und hat von 1980 bis 1984 in Rostock Geschichte und Germanistik studiert. Anschließend Forschungsstudium, 1987 abgeschlossen mit Dissertation zum Thema: „Die Rentenbanken in Preußen. Zu ihrer Geschichte, Organisation und Rolle im Prozess der kapitalistischen Bauernbefreiung“. Von 1987 bis 1991 war er als wissenschaftlicher Assistent an der Sektion Geschichte der Universität Rostock tätig. Forschungsschwerpunkt: Fideikommissgüter in Preußen. Seit 1992 arbeitet er in der OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten.

Kontakt zum Autoren:

E-Mail: edwin.sternkiker@ostsee-zeitung.de

Telefon: 03821/888630

