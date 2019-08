Rostock

Flemming Goldbecher wurde 1990 in Stralsund geboren und in einem Dorf in der Nähe aufgewachsen. 2007 zog er mit seiner Familie nach Brandenburg. Sein Abitur legte er 2010 in Neuruppin ab. Nachdem er seinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr absolviert hatte, zog er zum Studium nach Rostock.

Während des Bachelors studierte er ein Semester lang an der Universität von Catania auf Sizilien. Im Master absolvierte er ein dreimonatiges Praktikum bei der deutschsprachigen Zeitung Costa Blanca Nachrichten in Benidorm, Spanien. Im März 2018 legte seinen Master im Fach Area Studies in Rostock ab. Im September 2018 begann er sein Volontariat bei der OZ.

Er lebt in Rostock, ist Fan des FC Hansa und spielt aktiv Fußball. Auf einer Indonesienreise 2017 hat er das Surfen als neue Leidenschaft für sich entdeckt.

Neben Englisch spricht er Spanisch und Italienisch.

Kontakt zum Autor:

E-Mail: flemming.goldbecher@ostsee-zeitung.de

Von OZ