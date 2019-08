Rostock

Gerald Kleine Wördemann erblickte 1968 in der westfälischen Provinz das Licht der Welt. Nach einer Schlosserlehre in der ältesten Schraubenfabrik Deutschlands machte er Abitur und studierte Publizistik und Betriebswirtschaftslehre in Berlin.

Nach ersten journalistischen Anfängen in Berlin kam er 2000 als Volontär zur OZ. Dem folgten Stationen als Lokalredakteur in Greifswald und auf der Insel Usedom. Seit 2006 arbeitet der verheiratete Vater von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern als Redakteur bei der OZ in Rostock.

Von OZ