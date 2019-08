Wismar

Haike Werfel ist Jahrgang 1964. Sie wurde in Schönberg, Kreis Nordwestmecklenburg, geboren und ist hier auch aufgewachsen. Ihr Studium der Journalistik in Leipzig hat sie mit dem Diplom abgeschlossen. Seit 1987 arbeitet sie als Redakteurin bei der Ostsee-Zeitung. Sie lebt in Wismar, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

