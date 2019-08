Zinnowitz

Hannes Ewert wurde 1987 in Stralsund geboren, machte sein Abitur in der Hansestadt und absolvierte dann eine Ausbildung zum Medienkaufmann für Digital und Print in Brandenburg. Nach drei Jahren ging es zurück an die Ostseeküste. In Rostock volontierte er bei der OSTSEE-ZEITUNG.

Schon als Teenager war er in der Lokalredaktion Stralsund aktiv und lieferte etliche Berichte über Sportveranstaltungen und andere Events in der Stadt.

Seit 2014 lebt und arbeitet er auf der Insel Usedom und nimmt in seiner Freizeit gerne an Laufveranstaltungen teil. Eines seiner Hobbys ist die Fotografie.

