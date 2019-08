Die Initiative Meeresmüllstammtisch Rostock macht mobil: Am 21. September, dem internationalen Küstenputztag (Coastal Cleanup Day), sammeln Freiwillige an mehreren Standorten entlang der Außen- und Binnenküste in und um Rostock Müll – sowohl am Strand als auch im Wasser. Gesucht werden noch Freiwillige.