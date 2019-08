Stralsund

Jens-Peter Woldt ist Jahrgang 1962. Er wurde in Rostock geboren, ist in Greifswald aufgewachsen und hat dort 1988 sein Sport- und Geschichtsstudium als Diplomlehrer abgeschlossen. Nach zweijähriger Tätigkeit als Lehrer im Hochschuldienst an einer Bildungseinrichtung der NVA wechselte er zum 1. November 1990 zur OSTSEE-ZEITUNG. Er arbeitete in den Lokalredaktionen in Bergen auf Rügen (bis 2003) und in Stralsund. Seit dem Frühjahr 2017 ist er Redakteur am Newsdesk Vorpommern in Stralsund.

Jens-Peter Woldt hat eine erwachsene Tochter und lebt mit seiner Frau in Stralsund. In seiner Freizeit treibt er viel Sport, nimmt an Lauf- und Triathlon-Veranstaltungen in der Region teil.

Kontakt zum Autor:

jens-peter.woldt@ostsee-zeitung.de

