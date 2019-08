Rostock

Juliane Schultz ist in Greifswald ( Vorpommern-Greifswald) geboren und in Grimmen ( Vorpommern-Stralsund) aufgewachsen. Sie arbeitete seit ihrem 18. Lebensjahr freiberuflich im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und studierte nebenberuflich Kunstgeschichte und Bildende Kunst in Greifswald und Berlin. Ein Weiterbildungstudium als Managerin im Kunstmarkt folgte.

Nach Stationen in Kultur, Politik, Sport und Kunst wechselte sie 2018 zur OSTSEE-ZEITUNG. Ihre Interessenschwerpunkte sind soziale Themen, alles rund um das Leben in MV und Reportagen.

Sie lebt mit ihrem Mann auf einem Dorf bei Bad Doberan und liebt Überlandfahrten ohne Navi entlang der Ostseeküste.

Artikel (Auswahl) von Juliane Schultz

