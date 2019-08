Stralsund

Kay Steinke ist Jahrgang 1983. Er wurde in Greifswald geboren, ist auf Rügen aufgewachsen, in Stralsund zur Schule gegangen und studierte an der Universität Hildesheim Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus.

Nach Projekten für das Leo Baeck Institute – New-York | Berlin und der Kulturstiftung des Bundes absolvierte er ein Online-Volontariat bei der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock. Zuletzt arbeitete er als Sitemanager beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Hannover. Seit dem 1. Juli 2019 leitet er die OZ-Lokalredaktion in der Hansestadt Stralsund.

Er lebt in Stralsund, liebt gute Literatur und Stralsunder Bier.

Kontakt zum Autor:

kay.steinke@ostsee-zeitung.de

