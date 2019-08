Grevesmühlen

Malte Behnk ist Jahrgang 1976. Er wurde in Bad Oldesloe ( Schleswig-Holstein) geboren, ist im Kreis Stormarn aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach Abitur und Zivildienst arbeitete er vier Jahre als freier Autor beim Stormarner Tageblatt und machte Praktika beim Hamburger Abendblatt, der Hamburger Morgenpost und Radio Schleswig-Holstein.

Von 2001 bis 2003 absolvierte er sein Volontariat beim sh:z-Verlag in verschiedenen Landkreisen Schleswig-Holsteins und arbeitete als Redakteur bis 2004 bei der Dithmarscher Rundschau. Von 2004 bis 2007 war Malte Behnk freier Redakteur in Lübeck. Von 2007 bis 2011 arbeitet er als Redakteur bei der Schweriner Volkszeitung in Ludwiglust und Gadebusch.

Seit 2011 ist er Redakteur bei der Ostsee-Zeitung in Grevesmühlen. Dort ist er seit 2013 für die Berichterstattung aus dem Amtsbereich Klützer Winkel zuständig. Malte Behnk lebt in Lübeck.

Kontakt zum Autor: malte.behnk@ostsee-zeitung.de

Von OZ