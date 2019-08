Rostock

Maria Baumgärtel ist 1991 in Rehau, einer Kleinstadt im schönen Oberfranken, geboren und dort auch aufgewachsen. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr in Uganda, studierte sie Germanistik und Geschichte an der Universität Rostock.

Bereits während des Studiums schrieb sie als freie Mitarbeiterin für den OZelot. Nach Beendigung des Studiums ging sie zunächst für ein Jahr in Elternzeit. Seit Mai 2019 arbeitet die Mutter eines kleinen Jungen als freie Mitarbeiterin im OZ-Reporter-Team in Rostock.

Kontakt zum Autor:

E-Mail: maria.baumgaertel@ostsee-zeitung.de

