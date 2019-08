Greifswald

Dr. Martina Rathke ist Jahrgang 1966. Sie wurde in Brandenburg an der Havel geboren, studierte an der Universität Greifswald Deutsch und Kunst auf Lehramt und promovierte anschließend im Bereich Sprachgeschichte.

Nach dem Start in der Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG auf der Insel Usedom berichtete sie seit dem Jahr 2000 als Korrespondentin für die Deutsche Presse-Agentur dpa aus der Region Vorpommern. Anfang 2019 wechselte sie als Redakteurin in die Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG Greifswald. Sie lebt in der Nähe von Greifswald.

Kontakt zur Autorin:

martina.rathke@ostsee-zeitung.de

