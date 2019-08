Rostock

Michael Meyer ist Jahrgang 1964. Er wurde im niedersächsischen Bad Pyrmont geboren, ist in Holzminden aufgewachsen und hat in Göttingen und Sevilla Germanistik, Politik- und Sportwissenschaften studiert.

Nach Praktika bei der Westdeutschen Zeitung in Düsseldorf, dem Weser Kurier in Bremen, der Bild-Zeitung und dem Magazin Focus in Hamburg begann er 1996 sein Volontariat bei der Ostsee-Zeitung. Er arbeitete in den Lokalredaktionen Stralsund und Rostock, der Kulturredaktion, der Reportergruppe und war bis Anfang 2019 Kulturchef der OZ. Seit April 2019 ist er OZ-Chefreporter.

Er lebt mit seinen drei Kindern und Hund im Ostseebad Nienhagen, nimmt gern an Laufveranstaltungen wie dem Rostocker City Lauf teil, spielt aktiv bei der Ü-35 des SV Rethwisch 76 Fußball und interessiert sich für Kunst, Theater, klassische Musik und Jazz.

