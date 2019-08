Rostock

Moritz Naumann ist Jahrgang 1988. Er wurde in Wismar geboren und hat an der Universität Rostock den Master in Kommunikations- und Medienwissenschaften und Geschichte erlangt.

Das erste Schüler-Praktikum hat Naumann damals in der OZ-Lokalredaktion Wismar im Alter von 14 Jahren absolviert. Der frühe Wunsch, Journalist zu werden, hat sich erst nach Umwegen erfüllt. Nach dem Abitur hat Naumann eine dreijährige Handelsfachwirt-Ausbildung bei IKEA begonnen und anschließend auch während des Studiums für das schwedische Möbelhaus gearbeitet.

Erste journalistische Erfahrungen hat er über drei Jahre ehrenamtlich beim Rostocker Lokalradiosender LOHRO gesammelt. Seit 2014 arbeitet er für die Ostsee-Zeitung, wo er die Jugendredaktion „OZ-Labor“ und das Projekt „OZ-Impuls“ mitgestaltet hat. 2017 hat er das Volontariat beim Madsack-Mediencampus (und damit auch bei der OZ) angetreten.

In seiner Freizeit produziert der 31-Jährige Musik und Videos.

