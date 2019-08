Bad Doberan

Thomas Hoppe wurde 1959 in Rostock geboren, wuchs in Stralsund auf und studierte in Leipzig Journalistik. Dazu gehörten Praktika in der Betriebszeitung „Unsere Werft“ und der OZ. Nach jahrelanger Arbeit als Ressortleiter Politik und stellvertretender Chefredakteur der OZ ist Thomas Hoppe seit 2009 Lokalredakteur in Bad Doberan. Er lebt mit seiner Frau in Rostock, hat zwei Töchter, liest gern Bücher zur Zeitgeschichte und ist noch lieber mit seinen drei Enkeln zusammen.

