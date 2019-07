Rostock

Andreas Meyer – Jahrgang 1983 – ist in Eutin ( Schleswig-Holstein) geboren und aufgewachsen. Er hat in Kiel Geschichte, Politikwissenschaften und Ethnologie studiert.

Seine journalistische Laufbahn begann Meyer als 14-Jähriger beim „ Ostholsteiner Anzeiger“ in Eutin. Er absolvierte Praktika bei AOL Online sowie dem Norddeutschen Rundfunk und arbeitete viele Jahre als Polizeireporter bei den „Lübecker Nachrichten“. Nach dem Volontariat wechselte er zur OZ. Nach Stationen als Lokalredakteur in Bergen auf Rügen und Rostock, leitete er die Lokalredaktionen in Bad Doberan und später in Rostock. Seit 2019 ist Meyer Ressortleiter MV / Wirtschaft / Rostock / Kultur bei der OZ in Rostock.

Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und verbringt seine Freizeit im Garten, am Strand oder damit, auf Reisen die Welt zu entdecken.

OZ