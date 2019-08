Zinnowitz

Henrik Nitzsche ist Jahrgang 1966. Er wurde in Heringsdorf geboren. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung als Sanitärinstallateur und arbeitete einige Zeit als freier Mitarbeiter für die OZ. Nach einem zweijährigen Volontariat in der Usedomer Lokalredaktion war er fünf Jahre lang in der Greifswalder Redaktion tätig. 2000 wechselte er zu den Kollegen auf die Insel Usedom. Er lebt mit seiner Familie in Heringsdorf und ist begeisterter Volleyballer und Fußballer.

henrik.nitzsche@ostsee-zeitung.de

