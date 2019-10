Rostock

Klaus Amberger, Jahrgang 1965, wurde in Merseburg ( Sachsen-Anhalt) geboren und wuchs in Rostock auf. Seit Januar 2000 arbeitet er bei der OZ. Nach Stationen in den Lokalredaktionen Ribnitz-Damgarten, Grimmen, Stralsund, Bad Doberan und Rostock schrieb er für die Wirtschafts- und Ratgeberredaktionen. Zehn Jahre lang koordinierte er das OZ-Sommer-Magazin, seit zwölf Jahren ist er verantwortlich für das OZ-Projekt „Medien an der Schule“ (ehemals „Zeitung in der Schule“). Schwerpunkte seiner Arbeit sind unter anderem Wirtschafts- und Bildungsthemen.

