Bad Doberan

Lennart Plottke ist Jahrgang 1976. Der gebürtige Rostocker hat in der Hansestadt Sportwissenschaften und Germanistik studiert. Nach freier Mitarbeit in der OZ-Sportredaktion, anschließendem Volontariat sowie einer vierjährigen Tätigkeit als Redakteur in der Zinnowitzer Lokalredaktion arbeitet er seit 2013 als Redakteur in der Lokalredaktion Bad Doberan.

Lennart Plottke lebt mit seiner Familie in Rostock und ist leidenschaftlicher Fan des FC Hansa.

Kontakt zum Autor:

E-Mail: lennart.plottke@ostsee-zeitung.de

Von Lennart Plottke