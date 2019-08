Bad Doberan

Anja Levien ist Jahrgang 1986 und wurde in Rostock geboren. Sie hat in Bonn Germanistik und Komparatistik studiert und volontierte im Anschluss bei der Nordsee-Zeitung in Bremerhaven.

Seit 2013 arbeitet Anja Levien für die Ostsee-Zeitung, war als Reporterin für die Lokalredaktion Rostock unterwegs bevor sie 2015 die Leitung der Lokalredaktion Bad Doberan übernahm.

Kontakt zur Autorin:

E-Mail: anja.levien@ostsee-zeitung.de

OZ