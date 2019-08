Zinnowitz

Cornelia Meerkatz (Jahrgang 1957) wurde in Hohenstein-Ernstthal in Sachsen geboren. Schon als Schülerin war sie Mitglied einer Jugendredaktion. Nach dem Abitur und einem Volontariat bei der Freien Presse in Chemnitz (damals Karl-Marx-Stadt) studierte sie in Leipzig Journalistik. Sie war bis 1997 für die Unternehmenszeitung „Bullauge“ der Peene-Werft Wolgast zuständig, arbeitete dann als Freie Journalistin. Im Jahr 2000 begann sie ihre Tätigkeit bei der OSTSEE-ZEITUNG, war 18 Jahre lang stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion Greifswald. Seit Juni 2018 ist sie Leiterin der Lokalredaktion Zinnowitz auf Usedom. Ihre Themenschwerpunkte sind die Kommunalpolitik, Kultur, Wirtschaft, Porträts und Polizeiberichterstattung – einfach alles, was im Lokalen eine Rolle spielt.

Cornelia Meerkatz wohnt in Wolgast, hat zwei erwachsene Söhne und eine Enkelin. Sie liebt die Natur, besonders den Wald, und Klassikkonzerte, wandert und liest gern.

Kontakt zur Autorin:

cornelia.meerkatz@ostsee-zeitung.de

Von OZ